Топ-менеджеры в кризисе

Работодателям нужны другие топы. Собственники компаний, как выяснил “Ъ FM”, снова ищут антикризисных менеджеров. Главный запрос — цифровая трансформация бизнеса. А таких специалистов на рынке практически нет. Конкуренция усиливается. Но при этом большинство управленцев, как они сами признаются, не справляются с обязанностями. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Почти 80% топов жалуются на выгорание. Такие цифры публикует РБК со ссылкой на исследование соцсети для бизнесменов TеnChat, которая опросила более 40 тыс. управленцев. Главная причина стресса — сложности с привлечением инвестиций при высокой ключевой ставке, конкуренция и нестандартные задачи владельцев бизнеса. И это при том, что работать приходится с меньшим количеством сотрудников. Компании сокращают штат, доходы управленцев якобы не растут, а идти некуда. Хотя рекрутеры говорят, что 1 млн руб. — это уже средний оклад топ-менеджера.

Но главная проблема — прежние скиллы и опыт управленцев уже нерелевантны, говорит партнер агентства Cornerstone Владислав Быханов: «Статистика удручает, многие топ-менеджеры не могут найти работу уже год. Им дали хорошее выходное пособие и они ждут интересных предложений. Их опыт сейчас никому не нужен, многие собственники ищут нестандартные ходы, появляется потребность в антикризисных менеджерах, которая была 20 лет назад, но таких специалистов осталось мало. Компании сокращают бюджеты на обучение и практически приостановили весь наем. А от топ-менеджеров сейчас ожидают какого-то "искусства диалога"».

Выгорание топов — мировой тренд и главная проблема 2025 года. Две трети директоров западных компаний, как показывает опрос платформы Energage, не справляются с растущей нагрузкой. 75% рабочего времени съедают деловые встречи. Менеджеры, что руководят крупным коллективом, проводят по 260 совещаний в год. Этим же недовольны и российские коллеги. На стратегический анализ якобы уже нет ресурса. А собственники бизнеса ждут от топов быстрых решений, продолжает управляющий директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «К топ-менеджменту предъявляются дополнительные требования, такие как адаптивность и реализация цифровых решений в компаниях. Это новое направление, которому только начинают учить в университетах и бизнес-школах. За таланты идет большая охота, дефицит кадров готовых к цифровой трансформации бизнеса порождает и дороговизну, тот же Марк Цукерберг или Илон Маск предлагают просто какие-то баснословные денежные средства как компенсацию за таланты в области искусственного интеллекта».

Инженерам в области ИИ уже предлагают $1 млрд. За эти деньги Марк Цукерберг, как писала The Wall Street Journal, пытался перекупить бывшего же сотрудника Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Эндрю Таллока. Он перешел в OpenAI и стал ведущим исследователем, сооснователем стартапа Thinking Machines Lab. Но разработчик, якобы отклонил предложение. В России таких компенсаций нет, но зарплатный разрыв среди топов увеличивается, замечает управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова: «Управлять людьми и собой в состоянии стресса — это то, с чем сейчас большие проблемы. Кандидаты делятся на две группы: старые управленцы, прошедшие несколько кризисов в 2010-2015 годах, и новая школа, которая стала топами в последние два-три года. При этом у старой школы высокие ожидания, поэтому команду новых менеджеров легко обойти через демпинг.

Если мы возьмем очень крупный бизнес со штатом несколько десятков тысяч человек и десятки миллиардов выручки, то маркетинговый, операционный или финансовый директор в среднем ожидают зарплату в 2-2,5 млн. руб. При этом на рынке есть кандидаты, которые готовы соглашаться на гонорар в районе 800 тыс. руб. или 1 млн руб.».

Количество вакансий снижается, поиск увеличивается, но топ-менедежеры, как утверждают собеседники “Ъ FM”, все еще не готовы к переезду дальше двух столиц. Вместо региональной релокации управленцы скорее снизят свои зарплатные ожидания на четверть, чем уедут из Москвы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова