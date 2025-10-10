Песков: «импульс Анкориджа» к мирному урегулированию украинского конфликта жив

«Импульс Анкориджа» двигаться в сторону мирного урегулирования российско-украинского конфликта жив. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С одной стороны, стамбульские переговоры России и Украины стоят на паузе, отметил Дмитрий Песков. По его словам, это связано с нежеланием Киева отвечать на вопросы Москвы, необходимые для продвижения диалога.

Однако импульс к мирному урегулированию конфликта, который возник на переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, жив, заявил господин Песков.

«В данном случае с точки зрения духа Анкориджа мы исполнены оптимизма, но с точки зрения поведения киевского режима констатируем пока не очень хорошее развитие событий. Но это, с другой стороны, объясняется тем, что киевский режим всячески подвигается на такую позицию европейцами…»,— сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого ведущий опубликовал в своем Telegram-канале.

На этой неделе заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что импульс к урегулированию российско-украинского конфликта, заданный на встрече в Анкоридже, в значительной степени исчерпан.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Анкоридже 15 августа. Основной темой саммита было урегулирование конфликта между Россией и Украиной.