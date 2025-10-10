Ильдар Ахметзянов возглавил футбольный клуб «Оренбург»

Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» сообщила о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера. Сроки контракта не разглашаются.

Ильдар Ахметзянов сменил боснийца Владимира Слишковича, который был отправлен в отставку 5 октября. Ранее господин Ахметзянов возглавлял набережночелнинский «КАМАЗ», выступающий в Первой лиге — втором по силе российском дивизионе.

После 11 туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков. 18 октября команда на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов».

Таисия Орлова