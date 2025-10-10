Максим Шабанов забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

«Питтсбург Пингвинс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 4:3.

Счет в матче открыл российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Ему удалось отличиться в большинстве. Также россиянин отметился двумя результативными передачами и вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На его счету 1 351 очко (514 голов+837 передач) в регулярных чемпионатах. Помимо Малкина шайбы забросили Харрисон Брунике (этот гол стал для него дебютным в НХЛ), Сидни Кросби и Джастин Бразо.

В составе «Айлендерс» авторами голов стали Джонатан Друэн и Кайл Палмьери. Свою первую шайбу в НХЛ забросил российский нападающий Максим Шабанов. Он отличился в конце второго периода, позволив «Айлендерс» сравнять счет — 3:3. В своей дебютной игре в НХЛ Шабанов провел на льду 9 минут 45 секунд. Он вышел в третьем звене, его партнерами стали Жан-Габриэль Пажо и Симон Хольмстрем.

Максим Шабанов подписал контракт с «Айлендерс» летом. Ранее форвард представлял челябинский «Трактор», воспитанником которого он является. В составе команды Шабанов стал серебряным (2025) и бронзовым (2024) призером чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За «Трактор» он провел 243 матча (включая регулярные чемпионаты и play-off), в которых набрал 181 очко (80+101).

Таисия Орлова