В Кузбассе установили причину схода с рельсов грузового поезда на Урале

Новокузнецкая транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода с пути подвижного состава на станции Курган Южно-Уральской железной дороги в июле 2025 года. Ведомство проанализировало исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта Вагонным ремонтным депо Новокузнецк — филиала ООО «НВК».

Как сообщили в прокуратуре, работники депо допустили существенные «отступления от технологий проведения капремонта» полувагона, что стало причиной схода с рельсов подвижного состава.

Транспортный прокурор внес представление начальнику филиала об устранении нарушений требований закона. В отношении двух должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Как писал «Ъ-Сибирь», 12 июня семь вагонов с углем сошли с рельсов на станции Междуреченск в Кузбассе.

Михаил Кичанов