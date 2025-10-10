Обвинения предъявлены директору обрушившейся школы в Татарске

Директору частично обрушившейся школы №5 в Татарске Новосибирской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Решением суда ее поместили под домашний арест, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Новосибирской области Фото: СКР по Новосибирской области

По версии следствия, с 2011-го по сентябрь 2025 года фигурантка дела, занимая пост директора учреждения, знала об аварийном состоянии школы. Несмотря на это она систематически принимала решение о продолжении работы объекта. Как писал «Ъ-Сибирь», обрушение правого крыла двухэтажного здания, построенного в 1937 году, произошло 21 сентября. Никто не пострадал.

В начале октября обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) были предъявлены первому заместителю главы Татарского муниципального округа.

Александра Стрелкова