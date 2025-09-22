Из завала извлекут уроки

Обрушение школы в городе Татарске, произошедшее 21 сентября, приведет к изменению приоритетов при формировании бюджетных расходов на строительство и содержание социальных объектов в Новосибирской области. По словам губернатора Андрея Травникова, внимание, прежде всего, будет уделяться их безопасности для посетителей. Изменения могут произойти и в карьере чиновников, отвечающих за состояние школы, — правоохранительные органы возбудили уголовное дело о халатности. Как выяснилось, горожане уже давно сообщали о трещинах в здании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед началом учебного года школу №5 в Татарске признали пригодной для эксплуатации

Правое крыло двухэтажной средней школы №5 на ул. Комиссаровской в городе Татарске обрушилось утром 21 сентября. Его стены сложились до уровня фундамента всего за несколько секунд. Только благодаря тому, что инцидент произошел в воскресенье, обошлось без пострадавших. По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, в этот момент в здании находился только сторож.

Администрация Татарского округа ввела с 18:00 21 сентября режим чрезвычайной ситуации. «Здание оцеплено, осуществляется охрана. После проведения строительной экспертизы и получения выводов будет организована эвакуация материальных ценностей из здания школы»,— рассказал утром 22 сентября на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова руководитель регионального главка МЧС Виктор Орлов.

По данным министра образования области Марии Жафяровой, в школе обучается 216 детей. В воскресенье министерство сообщило о том, что с понедельника они будут переведены в соседнюю школу №9.

Но на аппаратном совещании госпожа Жафярова уточнила, что до 25 сентября школьники отправлены на дистанционное обучение. В дальнейшем же они могут быть направлены в среднюю школу №9 или в коррекционную школу-интернат. Выбор будет сделан в ходе консультаций с участием министра, руководства округа и педагогического коллектива школы, которые должны завершиться вечером 22 сентября.

В Татарске с 2023 года строится новое здание школы №5 на 550 мест. В январе 2025-го глава Татарского округа Юрий Вязов сообщал о том, что объект будет сдан до конца года, а «пока ребята из близлежащих микрорайонов посещают занятия в старом здании школы». На аппаратном совещании же первый заместитель министра Дмитрий Тимонов сообщил, что учебное заведение планируется ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2026 года.

В ходе оперативного совещания выяснилось, что изменения после обрушения ждут не только учеников школы №5. «Этот случай, чудом не приведший к трагедии, по-настоящему страшный, заставляет нас по-новому посмотреть на наши приоритеты, скорректировать наши планы. Потому что много предложений и пожеланий звучит от глав муниципалитетов, депутатов, руководителей различных ведомств по строительству, благоустройству. Давайте после этого случая осознаем, что вторая смена, маленький спортивный зал или отсутствие бассейна в поселке — это не самая страшная беда, которая может случиться. Прежде чем мечтать о создании чего-то нового и красивого, давайте мы приведем в порядок те здания, которые сегодня не обеспечивают безопасность нахождения там людей, особенно детей»,— заявил господин Травников.

Губернатор поручил выяснить, кто и когда проводил обследование зданий, предназначенных для массового пребывания людей. Этим займутся муниципальные власти, министерства образования, строительства, здравоохранения, труда и социального развития, культуры.

«И на основании этого давайте еще раз посмотрим на наши трехлетние планы. Не следует ли нам где-то отказаться от создания дополнительного нового комфорта в пользу обеспечения безопасности? И формировать работы там, где этого требует состояние здания»,— пояснил глава региона.

В сообщении, размещенном на сайте минобразования области, со ссылкой на администрацию Татарского округа указывается, что здание построили в 1937 году, а «перед началом учебного года администрацией Татарского муниципального округа школа была принята готовой к приему обучающихся».

Следственное управление СКР по Новосибирской области по факту обрушения возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). «По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения. В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении»,— рассказали в управлении. В сообщении официального Telegram-канала СКР отмечается, что жители Татарска в соцсетях сообщали о трещинах на стенах школы, «но неоднократные обращения в уполномоченные органы не дали результата».

Проверку обстоятельств инцидента проводит и прокуратура области, отметившая, что в реестре аварийных зданий школа не состояла, ремонтные работы проводились в ней более 10 лет назад. «Выявлены серьезные нарушения в работе указанной комиссии (по приемке школы к учебному году.— «Ъ») под председательством заместителя главы Татарского округа. Установлено, что в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку учебного заведения, что не позволило получить объективные данные о соблюдении в образовательной организации требований безопасности»,— сообщили в надзорном ведомстве о первых результатах проверки.

«Жесткие решения» анонсировал на совещании и Андрей Травников. По его словам, они будут приняты после завершения расследования.

Валерий Лавский