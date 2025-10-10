Жителя Нижней Туры обвинили в попытке убить четырех человек в гараже

В Нижней Туре (Свердловская область) 20-летнего местного жителя обвинили по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Он заключен под стражу.

По данным следствия, в ночь на 4 октября молодой человек из личной неприязни решил убить четырех знакомых, которые находились в гараже. Он облил дверь гаража легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Когда огонь разгорелся, он скрылся. Совершить убийство ему не удалось, так как очевидцы происшествия вызвали пожарных, и возгорание оперативно потушили. Трое мужчин от 46 до 50 лет и 44-летняя женщина, находившиеся в гараже, получили медицинскую помощь. Задержать жителя удалось утром 4 октября. «Ныне уже обвиняемый и ранее был не в ладах с законом. У него имеются судимости за кражу и неправомерное завладение транспортным средством. Кроме того, он привлекался и к административной ответственности»,— рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Расследование продолжается.

Ранее Свердловский областной суд приговорил жителей Режа (Свердловская область) Георгия Усольского и Леонида Тарасюка к 18 и 16 годам колонии строгого режима. Их судили за сожжение человека, чему предшествовали избиение и нанесение тяжелых ранений.

Ирина Пичурина