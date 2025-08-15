Двум жителям Режа дали крупные сроки за убийство и поджог человека

Свердловский областной суд приговорил жителей Режа Георгия Усольского и Леонида Тарасюка к 18 и 16 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В последующем им будет ограничена свобода на год и шесть месяцев. Они признаны виновными по п.п. «д», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственный эксперимент

Фото: ГУ МВД по Свердловской области Следственный эксперимент

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

По версии следствия, осужденные пили алкоголь всю ночь 18 января в кафе по улице Трудовая в Реже. Когда под утро они вышли на улицу, то ввязались в ссору с проходившим местным жителем, которая перетекла в потасовку. Молодые люди на протяжении часа избивали лежачего мужчину, разбили об его голову стеклянную бутылку. Затем Георгий Усольский попросил нож у друга и пятнадцать раз метнул его в тело потерпевшему. По данным следствия, Георгий Усольский выколол глаза жителю, попутно перерезав ему темечко и горло. Затем осужденные дотащили еще живого мужчину до гаражей, где решили поджечь его, обложив досками и берестой.

Осужденных удалось найти «по горячим следам» после анализа видео с уличных камер, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Оба подозреваемых ранее не судимы. Один из них — молодой человек 2004 года рождения, работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей; второй — 2003 года рождения, работал комплектовщиком на складе коммерческого предприятия. После задержания оба фигуранта были заключены под стражу»,— отметил полковник Горелых.

«В ходе расследования проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей и обвиняемых, проверки их показаний на месте, очные ставки, выемки, обыски, проанализирован характеризующий материал в отношении участников инцидента»,— сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Молекулярно-генетическая и судебно-биологическая экспертиза доказала причастность обоих осужденных к преступлению. «На смывах, обнаруженных на клинке ножа, ключах, на берцах Тарасюка и кроссовках Усольского обнаружена кровь и ДНК человека, которые принадлежат потерпевшему с вероятностью более 99,9 %. На рукояти ножа также обнаружены потожировые выделения, ДНК которых принадлежит Усольскому с примесью ДНК потерпевшего»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гособвинитель запрашивал для подсудимых 19 и 18 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Георгий Усольский признал вину полностью. Леонид Тарасюк признал вину частично, сказав, что он не хотел убивать жертву.

Артем Путилов