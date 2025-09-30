На ремонт дорог в Курской области потратят 466 млн рублей

Областное казенное учреждение «Курскавтодор» объявило два электронных конкурса на ремонт шести дорог в двух районах Курской области общей протяженностью 25,4 км. Совокупная сумма начальных цен контрактов составляет 466,3 млн руб. Средства выделят из бюджета региона, следует из данных портала госзакупок.

В рамках первого контракта за 252 млн руб. нужно выполнить работы на участках автодорог «Курск — Касторное — Hоздрачево — Виногробль», «Крым — Дроняево», «Курск — Поныри — Букреевка», «Курск — Поныри — Волобуево — Куркино», «Курск — Поныри — областной клинический противотуберкулезный диспансер» в Курском районе. Общая протяженность — 14,4 км. Подрядчику до 31 декабря 2026 года предстоит отремонтировать покрытие, укрепить обочины и установить дорожные знаки. Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 15 октября, итоги подведут 17-го.

Начальная стоимость второго контракта — 214,3 млн руб. Здесь работы по укладке асфальта, восстановлению съездов и обустройству дороги предстоит выполнить на участке Тросна — Калиновка — Михайловка — Линец протяженностью 9 км. Трасса расположена в Железногорском районе. Объект необходимо сдать в тот же срок. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 октября, подрядчика выберут 16-го.

В конце августа стало известно, что воронежское ООО «Газ ресурс» построит автодорогу в Курском и Золотухинском районах Курской области за 537,9 млн руб.

Кабира Гасанова