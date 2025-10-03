Авторынок тянет в прошлое

Продажи новых легковых автомобилей в Петербурге снизились за три квартала почти на четверть. За девять месяцев в городе было реализовано 52 826 машин, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты предполагают, что к концу года отрыв от прошлогоднего показателя не превысит 30%.

Критическим в Минпромторге называют рубеж, при котором автомобильный рынок просядет на 40%



За девять месяцев 2025 года в Петербурге продано 52 826 новых легковых автомобилей, что на 23% меньше, чем за три квартала прошлого года, когда показатель составлял 68 861. Такие данные приводит Минпромторг со ссылкой на АО «ППК».

Что касается продаж в городе в сентябре, то рынок остался в пределах августа, увеличив объем на 1%, до 7862 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Однако к аналогичному месяцу прошлого года аналитики фиксируют падение на 22%.

В целом рынок транспортных средств (легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в РФ за январь — сентябрь уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 25%, с 1 345 358 штук до 1 014 121. При этом объем продаж новых авто, произведенных на российских заводах, снизился всего на 5%, составив 556 862 штуки против 586 461.

По отношению к трем кварталам прошлого года сильно просел и рынок новых электромобилей: с 15 177 в 2024 году до 8657 штук (–43%). Между тем доля «отечественных» электрокаров в структуре продаж выросла с 19 до 30%.

Критическим в Минпромторге называют рубеж, при котором рынок просядет на 40%, однако собеседники «Ъ-СПб» полагают, что по итогам года до такой отметки объемы не упадут и стагнация остановится в пределах 30%.

Пока что петербургский рынок продаж новых автомобилей продолжает удерживать позитивную динамику. Так, согласно отчету «Автостат Инфо», в августе по отношению к прошлому месяцу количество регистраций новых машин в городе увеличилось на 9,6%, до 6194. Также на 5% выросла доля продаж на общероссийском рынке. При этом год к году все еще наблюдается отрицательный результат, но с более медленным темпом падения: всего 6%.

Увеличилась по сравнению с прошлым годом и отгрузка автотранспортных средств на петербургских автозаводах. За два квартала 2025 года предприятия отгрузили продукцию на общую сумму 45 млрд рублей, что на 20% больше, чем в первом полугодии 2024 года, следует из отчета Петростата. При этом оборот автозаводов за январь — июнь 2025 года к аналогичному прошлогоднему периоду снизился на 29%, составив 29,7 млрд рублей.

Эксперты связывают такую ситуацию с ассортиментной политикой и перераспределением ресурсов предприятий. Заводы выпускают продукцию, которая пользуется спросом, обладая при этом высокой маржинальностью. В коротком периоде это приводит к росту отгрузки, но снижает оборот. Во втором полугодии высока вероятность, что оборот будет расти при сохранении текущих объемов отгрузки.

Владимир Колодчук