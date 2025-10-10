Azur Air запустит рейсы из Екатеринбурга в Нячанг с 17 ноября

Авиакомпания Azur Air с 17 ноября запустит перелеты из Екатеринбурга в курортный город Нячанг во Вьетнаме, сообщили в пресс-службе уральского аэропорта Кольцово.

Рейсы будут совершаться на самолетах Boeing 767-300, в которых будет 336 кресел в салоне эконом-класса. Лайнеры будут отправляться с частотой два раза в 12 дней. Продажа туров уже открыта у партнеров Azur Air на туристическом рынке.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» с 29 сентября начала совершать прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг. Самолеты Airbus A330 будут отправляться из Екатеринбурга по понедельникам и пятницам.

Ирина Пичурина