ХК «Сочи» проиграл «Северстали» на выезде

Хоккейный клуб «Сочи» в Череповце уступил местной «Северстали» в матче 13-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Перед этой встречей команды соседствовали по турнирной таблице. «Северсталь», которая провела шесть последних матчей вне родного города, в матче с «Сочи» смогла порадовать своих болельщиков. В начале первого периода команды играли на встречных курсах, но затем череповчане обозначили свое преимущество. Только на 18-й минуте «Северсталь» смогла открыть счет, когда с передачи Никиты Камалова отличился Руслан Абросимов.

Вторая двадцатиминутка также осталась за хозяевами. На 32-й минуте Михаил Ильин забил шайбу в ворота Павла Хомченко. На 41-й минуте нападающий «Северстали» Руслан Абросимов оформил дубль и установил окончательный результат. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:3.

После 13 матчей «леопарды» имеют в активе девять очков и занимают десятое место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 17-го октября на своем льду против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Будущий соперник с 19 очками идет на втором месте в Восточной Конференции.

Евгений Леонтьев