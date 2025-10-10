Депутат Госдумы напомнил об изменении крайнего срока оплаты ЖКХ с 1 марта

С 1 марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России сдвинется с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя»,— сказал господин Аксененко. Он объяснил, что большинство россиян получают свою зарплату с 10-го по 15-е число, однако услуги ЖКХ нужно оплачивать 10 числа. Из-за просрочки платежа у многих появляется задолженность, на которую начисляются пени.

Перенос даты оплаты ЖКУ может снизить число таких задолженностей, отметил депутат. По его словам, теперь добросовестные плательщики не будут получать штрафы за то, что им начисляются зарплаты в дни, не совпадающие с датой оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца. Кроме того, срок предоставления квитанций за ЖКХ сдвинулся с 1-го на 5-е число каждого месяца.