«Ижавиа» внесли в список региональных авиакомпаний для проверок Ространснадзором

Правительство РФ поручило Ространснадзору проверить 51 российскую региональную авиакомпанию, в числе которых местный авиаперевозчик «Ижавиа», из-за роста числа авипроисшествий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект поручения кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Контрольные мероприятия пройдут с 1 декабря 2025-го по 1 декабря 2026 года. Они затронут деятельность авиакомпаний по ключевым направлениям, в их числе обслуживание самолетов, подготовка специалистов, уровень безопасности полетов и др.

«Причина — риск повторения у региональных перевозчиков ситуаций, приведших к катастрофе Ан-24 авиакомпании “Ангара” 24 июля, следует из письма замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта Владимира Потешкина»,— пишет издание.

По статистике, количество авиакатастроф в РФ в 2024 году относительно 2023-го выросло вдвое, до 17. Число погибших за указанный период увеличилось втрое, до 37. В коммерческой авиации с начала 2025 года произошло четыре авиапроисшествия: две аварии и две катастрофы, в которых погибли 53 человека.

В списке находятся следующие авиакомпании: «Ижавиа» (Ижевск), «Азимут» (Ростов-на-Дону), «Алроса» (Якутия), «Аврора» (Владивосток), «ИрАэро» (Иркутск), «АэроБратск» (Братск), «РусЛайн» (Москва) и др.

«Практика проведения внеплановых проверок на основании поручений правительства не считается исключительной. Подобные мероприятия регулярно осуществлялись с 2022-го по 2025 годы»,— уточнили «Известиям» в Ространснадзоре.

Как пишет «Ъ», 24 июля в Амурской области при посадке разбился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск—Благовещенск—Тында. Все 48 человек, находившиеся на его борту, погибли. Приоритетной версия крушения Росавиация назвала ошибку экипажа при настройке высотомера. Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), экипаж Ан-24 практически до столкновения с землей не догадывался о надвигающейся катастрофе. Это обстоятельство свидетельствует в пользу версии о неправильной работе с высотомерами. В сентябре МАК дал рекомендации по работе с этим оборудованием.

Подробности — в материале «Ъ» «Ан-24 не справился с высотой».