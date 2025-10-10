Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Красноярские коммунисты заменили депутата заксобрания

Красноярское краевое отделение КПРФ приняло решение передать мандат Андрея Метцлера, покинувшего пост депутата заксобрания по собственному желанию, Елене Родиковой. Об этом сообщил Telegram-канал партии в регионе.

Елене Родиковой — 40 лет. Она окончила Красноярскую академию музыки и театра. С 2017 по 2019 год возглавляла отделение Всероссийского женского союза «Надежда России» в Красноярском крае. С 2020 года работала завотделом по организационно-партийной и кадровой работе красноярского реготделения КПРФ. С ноября 2024 года госпожа Родикова занимает пост первого секретаря регионального комитета КПРФ.

Как писал «Ъ-Сибирь», отставка Андрея Метцлера была принята на сессии регионального парламента 9 октября. Экс-депутат назначен гендиректором аэропорта в Горно-Алтайске.

Михаил Кичанов

