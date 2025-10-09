Гендиректор аэропорта в Горно-Алтайске сдал мандат красноярского депутата

Андрей Метцлер сдал мандат депутата законодательного собрания Красноярского края. Его отставку 9 октября приняла сессия регионального парламента.

Господин Метцлер покинул пост по собственному желанию. «Одновременно с прекращением полномочий депутата он освобожден от должности заместителя председателя комитета по экономике и налоговой политике»,— говорится в сообщении пресс-службы заксобрания.

Андрей Метцлер был избран в 2021 году по партсписку КПРФ. До 2023 года он возглавлял аэропорт Красноярска, затем — холдинг «Сибирские аэропорты». Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе было объявлено о назначении господина Метцлера гендиректором аэропорта в Горно-Алтайске.

Валерий Лавский