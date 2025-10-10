Имущество экс-депутата Госдумы Напсо было оформлено на 12 человек

Имущество экс-депутата Госдумы Юрия Напсо в виде 60 объектов недвижимости, коммерческие структуры и иные активы было номинально оформлено на 12 человек. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на решение Центрального районного суда Сочи. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства незаконного имущества экс-депутата.

В 2014-2015 годах Напсо учредил ООО «Национальная топливная компания» и ООО «Сочипетрол». Для сокрытия информации о конечном бенефициаре общества были оформлены на номинальных владельцев Зарькову О. В., Юковскую А. Н. и Елизарова А. Д. На других номиналов экс-депутат оформил объекты недвижимости.

В апреле этого года Госдума досрочно прекратила полномочия Юрия Напсо в связи «с неисполнением обязанности принимать личное участие в заседаниях». С апреля 2023 года он периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе.

Юрий Напсо проходит фигурантом по уголовному делу об изнасиловании. По версии следствия, в марте 2023 года он изнасиловал свою помощницу в служебной квартире в Москве. Сам Напсо обвинения в домогательствах отрицает.

Влад Никифоров