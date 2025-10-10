Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мэр Новосибирска назначил руководителя Советского района

Новым главой администрации Советского района, в состав которого входит новосибирский Академгородок, стал Евгений Герасимов. О назначении сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Трудовую биографию начал на НАПО им. Чкалова. Служил в органах внутренних дел в Новосибирске. Имеет большой опыт работы в реальном секторе экономики, в федеральных и новосибирских предприятиях»,— рассказал о чиновнике глава города.

10 октября господин Герасимов был представлен сотрудникам администрации Советского района.

Как писал «Ъ-Сибирь», предыдущий глава администрации района Дмитрий Оленников ушел в отставку в июле этого года. Обязанности главы района после этого исполнял первый заместитель Денис Таранов.

Валерий Лавский

