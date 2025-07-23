Ушел в отставку глава администрации Советского района Новосибирска

Глава администрации Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников ушел в отставку. Информацию об увольнении чиновника «Ъ-Сибирь» подтвердили в мэрии.

Отставка состоялась «по инициативе работника». 23 июля стал для господина Оленникова последним рабочим днем в должности руководителя района. На совещании в районной администрации он попрощался с коллективом.

Дмитрий Оленников возглавил администрацию Советского района, в который входит новосибирский Академгородок, в ноябре 2015 года. Первым заместителем главы администрации района является Денис Таранов. На этот пост он был назначен менее года назад — осенью 2024 года.

Валерий Лавский