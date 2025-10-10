Для украшения Ярославля на Новый год купят вторую 12-метровую ель

«Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» объявило закупку 12-метровой искусственной новогодней ели. Данные об этом размещены на портале госзакупок.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Диаметр ветвей составит не менее 4,6 м, в комплекте с елью нужно поставить 39 гирлянд и 600 украшений золотого цвета. Венчать конструкцию должна светящаяся пятиконечная звезда.

Начальная цена контракта составляет 450 тыс. руб. Летом 2025 года агентство уже закупало аналогичную ель за 1,36 млн руб., но в ходе торгов цена упала до 450 тыс. руб. Победителем стал предприниматель из Чечни. Согласно карточке контракта, товар уже поставлен. Новую ель также планируется поставить до новогодних праздников.

Антон Голицын