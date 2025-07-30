В Ярославле покупают новогоднюю ель

В Ярославле начались закупки новогодней ели и гирлянд. «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля». разместило тендеры на праздничные украшения на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Начальная цена контракта на искусственную ель составляет 1,36 млн рублей, а на светотехнику — 2,2 млн рублей. Искусственная ель высотой 12 метров будет иметь стальной каркас с декоративными ветками из искусственной хвои. Диаметр каркаса составит около 4,5 метров. В комплекте с елкой будут украшения, включая гирлянды, которые будут представлять собой световые нити, расположенные вертикально. Количество гирлянд должно быть не менее 39 штук.

Вторая закупка включает световые украшения: 204 светодиодные гирлянды «Нить» и «Дождь», 36 световых шнуров «Дюралайт» и 16 гирлянд «Белт-лайт». Гирлянды должны быть доставлены в Ярославль в течение 20 дней с момента заключения контракта. Искусственную ель подрядчик обязан доставить до 30 августа.

Еще одна закупка касается ремонта элементов праздничного оформления, в том числе световых конструкций и гирлянд к Новому Году. Ее начальная цена составляет 2 млн руб.

Антон Голицын