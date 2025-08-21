Суд удовлетворил апелляцию Трампа по делу о мошенничестве

Апелляционный суд штата Нью-Йорк отменил штраф в размере более $500 млн за мошенничество в сфере бизнеса, наложенный на президента Дональда Трампа и других ответчиков (.pdf).

Фото: Seth Wenig / AP

Фото: Seth Wenig / AP

В постановлении апелляционного суда говорится, что, хотя решение суда первой инстанции было «хорошо продуманным», размер штрафа является «чрезмерным и нарушает Восьмую поправку к Конституции США». Восьмая поправка запрещает устанавливать чрезмерные залоги или налагать чрезмерные штрафы, а также назначать жестокие и необычные наказания.

Речь идет о гражданском иске, поданном генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс. Она обвинила Дональда Трампа в том, что он десять лет преувеличивал свое состояние в отчетностях Trump Organization, чтобы получить от банков более выгодные условия кредитования. Президент не признал вину и счел иск политически мотивированным.

В феврале 2024 года суд в Нью-Йорке признал президента виновным и обязал его выплатить властям штата $354,9 млн. Судья Артур Энгорон также запретил господину Трампу работать сотрудником или директором любой корпорации в Нью-Йорке в течение трех лет. По $4 млн должны были выплатить сыновья президента — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. С учетом процентов общая сумма штрафа за это время превысила $500 млн.

«Полная победа в фиктивном деле против генерального прокурора Нью-Йорка!!! После пяти лет ада справедливость восторжествовала!» — написал Эрик Трамп, который является одним из управляющих Trump Organization.

Кирилл Сарханянц