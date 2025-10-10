Telegraph: Трамп может ввести пошлины в отношении Норвегии, если не получит Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп может увеличить торговые пошлины в отношении Норвегии, если Норвежский нобелевский комитет не присудит ему премию мира. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph, со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, также возможными «ответными мерами» Дональда Трампа могут стать призывы к отказу от закупок норвежского газа или нефти, а также ограничение официальных контактов с Осло.

Ранее господин Трамп несколько раз давал понять, что хочет получить Нобелевскую премию мира. По его словам, он «урегулировал семь войн» (конфликты между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Конго и Руандрй, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном) за свой второй президентский срок и скоро это число вырастет до восьми (решение конфликта Израиля и «Хамаса»). Лауреата премии мира объявят в Осло 10 октября.