Правительство Израиля одобрило план освобождения заложников из сектора Газа

Кабинет министров Израиля одобрил план, направленный на освобождение всех израильтян, удерживаемых в секторе Газа. Эта сделка должна стать первым этапом мирного урегулирования вооруженного конфликта.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху распространила краткое сообщение по итогам заседания правительства. В нем говорится: «Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников — и живых, и погибших».

Ранее армия Израиля заявила об ударе по отряду вооруженных сторонников движения «Хамас» в Газе.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и «Хамас» подписали договоренности по первому этапу мирного плана США. Этап включает освобождение всех заложников и отвод израильских войск.