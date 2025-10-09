Армия Израиля заявила об атаке на группу палестинских радикалов в Газе

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по отряду вооруженных сторонников радикального палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно заявлению, радикалы находились «в непосредственной близости» от позиций израильских военных и представляли «непосредственную угрозу» их безопасности.

Ранее глава «Хамаса» в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что соглашение о прекращении огня в анклаве, согласованное при участии посредников, вступит в силу сегодня.

Позднее официальный представитель правительства Израиля Шош Бедросян уточнила, что прекращение огня наступит «в течение 24 часов» после того, как договоренности будут одобрены кабинетом министров.