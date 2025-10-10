Трамп: сейчас Газа непригодна для жизни, но будет восстановлена
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сектор Газа, который сейчас непригоден для жизни, будет восстановлен при финансовом участии богатых стран региона.
«Сектор Газа со временем будет восстановлен. У определенных стран в этой части мира имеется огромное богатство. Небольшая часть того, что у них есть, будет творить чудеса»,— сказал господин Трамп.
На вопрос о возможности возвращения палестинцев в покинутые дома, господин Трамп не дал прямого ответа, но отметил, что будет создано «что-то такое, где смогут жить люди».
Ранее президент США говорил о планах превратить Газу в «Ривьеру». Его план по восстановлению анклава предусматривает его перевод под американский протекторат на срок не менее 10 лет и, возможно, временное переселение всех его жителей, сообщали американские СМИ.