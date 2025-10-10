Трамп: Испанию, возможно, следует вышвырнуть из НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном исключении Испании из НАТО из-за ее недостаточного, по его мнению, уровня военных расходов.

Господин Трамп отметил, что у испанских властей «нет оснований» не повышать расходы на оборону «Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО»,— сказал он.

Ранее Экс-генсек НАТО Йeнс Столтенберг в автобиографии написал, что президент США хотел исключить Исландию из НАТО из-за низких расходов на оборону. По словам господина Столтенберга, его удалось переубедить только после напоминания о возможности отслеживать российские подлодки из Исландии.