Экс-генсек НАТО: Трамп согласился оставить Исландию в альянсе из-за подлодок РФ

Бывший генсек НАТО Йeнс Столтенберг написал в автобиографии, что президент США Дональд Трамп согласился оставить Исландию в альянсе ради возможности отслеживать российские подлодки. Выдержки из биографии господина Столтенберга приводит The Guardian.

Дональда Трампа беспокоил низкий уровень оборонных расходов стран НАТО. Когда обсуждалась Исландия, которая не имеет собственных вооруженных сил и не тратит 2% ВВП на оборону, президент США усомнился в ее необходимости.

По словам господина Столтенберга, тогдашний министр обороны США Джим Мэттис объяснил, что исландские базы критически важны для кораблей и самолeтов НАТО для слежения за российскими субмаринами.