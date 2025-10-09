Трамп рассчитывает на скорые переговоры России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилит давление на Россию для достижения сделки по украинскому конфликту. Он также отметил, что надеется на скорые переговоры российской и украинских сторон.

«Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже»,— сказал господин Трамп во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме. Американский президент заявил, что США продают НАТО «много оружия», и, по его словам, большая его часть идет Украине.

Дональд Трамп также не исключил введения санкций против России. Однако американский президент не уточнил, какие именно ограничения он может ввести.

Господин Стубб встретится с Дональдом Трампом для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшего взаимодействия США и европейских союзников по Украине. Президент Финляндии придерживается крайне жесткой антироссийской позиции. Он планирует убедить американского коллегу занять его сторону в отношениях с Москвой.

