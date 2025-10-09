Обязательная биометрия может оставить МФО без 80% клиентов

Внедрение обязательной биометрической идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС) ставит под угрозу существование большинства микрофинансовых организаций. Лишь 10% компаний смогут позволить себе инвестиции в 40–60 млн руб. на подключение к системе, при этом целевая аудитория МФО массово не пользуется биометрией, констатирует гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

«Если оставить только обязательную идентификацию через ЕБС, мы рискуем потерять до 80% клиентов»,— заявил гендиректор МФК «МигКредит» Александр Пустовит.

В настоящее время биометрией в России пользуются всего 3–4 млн человек, тогда как активная клиентская база МФО составляет около 15 млн. По оценкам экспертов, к концу 2027 года из более чем 800 МФО останется не более 350–400 компаний, остальные будут поглощены или уйдут в узкие ниши.

Подробнее — в материале «Ъ» «МФО не выжить в одиночку»