Не более миллиона человек перевели пенсионные накопления в ПДС за два года

По оценкам «Ъ», за два года перевести пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС) решились не более 1 млн человек, при общем количестве застрахованных в НПФ более 35 млн человек.

Слабые результаты обусловлены многоступенчатым процессом перевода средств и ожиданием клиентами выплат накопительных пенсий. Участники рынка рассчитывают на рост показателей в условиях снижения депозитных ставок и появления дополнительных преференций по ПДС. По итогам девяти месяцев текущего года более 500 тыс. россиян приняли решение о переводе накопительной пенсии в ПДС.

В НПФ Сбербанка заявки на сумму более 60 млрд руб. подали почти 395 тыс. застрахованных лиц, в «Газфонд пенсионные накопления» – около 47 тыс. человек на сумму около 14 млрд руб., в «ВТБ Пенсионном фонде» объем средств по заявлениям по итогам года оценивается в 20 млрд руб. В целом за год количество заявок на перевод накопительной пенсии в крупнейших фондах может приблизиться к 700 тыс., а объем средств, переведенных на счета ПДС в марте 2026 года, достигнуть 120 млрд руб. В прошлом году накопления перевели 415 тыс. человек на сумму 95 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сбережениям не хватает миллионов».