Переработка выжимает цену

Стоимость поставок произведенного в России подсолнечного масла за границу в начале октября 2025 года составила $1,21 тыс. за тонну, что на 23% больше год к году. Это максимальное значение с ноября 2022 года. Рост связан с увеличивающимся мировым спросом на растительные масла из-за широкого применения биодизеля. Еще один фактор — пессимистичные прогнозы относительно будущего урожая подсолнечника в Черноморском регионе в целом. Рост цен может привести к тому, что производители начнут расконсервировать ранее остановленные мощности.

Экспортный индекс подсолнечного масла на 7 октября составил $1,21 тыс. за тонну при поставке из порта Новороссийска (FOB Новороссийск), увеличившись на 4,9% за месяц и на 23% за год, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Достигнутое значение аналитики называют максимальным с ноября 2022 года. В «Совэконе» среднюю экспортную стоимость подсолнечного масла по итогам недели оценивают в $1,17 тыс. за тонну, что больше год к году на 17,7%. По данным аналитической компании OleoScope, цена на подсолнечное масло на базе FOB Черное море с начала сентября выросла на $5–10 за тонну, до $1,29 тыс. на 8 октября.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов обращает внимание на то, что индикатор Минсельхоза РФ для расчета октябрьской экспортной пошлины составляет $1,13 тыс. за тонну. Партнер практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Владимир Шафоростов говорит, что октябрьские контракты на будущие поставки подсолнечного масла заключаются на максимальных уровнях за последние три недели.

Дмитрий Краснов называет драйвером роста цен повышенный спрос на растительные масла во всем мире. «Индонезия наращивает производства биодизеля, в США растет на него спрос, в Индии сохраняется высокое потребление пищевых масел»,— поясняет он. Владимир Шафоростов называет основными покупателями российского масла Турцию, Китай, страны Ближнего Востока и Северной Африки. В последнее время, по его словам, активизировали закупки Индия и Иран.

Старший аналитик ЦЦИ Екатерина Захарова отмечает, что в октябре Индия проводит активные закупки в преддверии сезона осенних фестивалей: в ноябре в стране несколько крупных религиозных праздников. В OleoScope считают, что давление на рынок может оказывать ожидание снижения предложения в Черноморском регионе в целом. На Украине урожай подсолнечника может стать минимальным за последние десять лет — 11,4 млн тонн. В Турции из-за засухи ждут сокращения на 10%, до 1,2 млн тонн.

В OleoScope оценивают объем российского экспорта подсолнечного масла в сентябре в 130–150 тыс. тонн, что ниже на 30% год к году. В январе—сентябре поставки составили 2,55 млн тонн, потеряв 34% год к году. Это во многом обусловлено неудачным началом года, когда доходность экспорта подсолнечника стала отрицательной, что вынудило производителей законсервировать часть мощностей (см. “Ъ” от 11 апреля).

Сейчас рост цен привел к увеличению маржинальности экспорта подсолнечного масла, говорит Дмитрий Краснов. Хотя часть дополнительного дохода, по его словам, нивелирует пошлина, размер которой увеличивается вслед за ценами. В октябре она составила 8,05 тыс. руб. за тонну. К сентябрю значение увеличилось на 40%. Пошлина составляет около $97 за тонну при курсе 82,6 руб. за доллар, это минус 8–9% к чистой экспортной выручке, подсчитал господин Краснов.

Дмитрий Краснов говорит, что сейчас на рынке наблюдается точечная реактивация мощностей. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев считает, что маржинальность переработки масличных на экспорт вскоре станет положительной. Существующие мощности, по его словам, позволяют переработать весь прогнозируемый урожай.

Екатерина Захарова считает, что мировые цены на масло сохранятся на высоком уровне до конца 2025 года. Затем на них может надавить рост производства в России и Бразилии. Экспорт из России подсолнечного масла в текущем сельхозсезоне (с сентября 2025 по август 2026 года), согласно OleoScope, может составить 5,2 млн тонн, прибавив 10,2% год к году.

Александра Мерцалова