Сбор взносов на капремонт могут поручить управляющим компаниям

В Госдуму 10 октября планируется внести законопроект, позволяющий региональным фондам капремонта привлекать управляющие компании (УК) и платежных агентов к сбору взносов на капремонт и взысканию долгов. Документ, оказавшийся в распоряжении «Ъ», подготовлен сенатором Владимиром Якушевым и группой депутатов.

Инициатива направлена на повышение собираемости платежей на фоне растущей задолженности, которая достигла 134,2 млрд руб. в 2024 году. Авторы считают, что это снизит нагрузку на суды и приставов.

Однако эксперты сомневаются в эффективности идеи. По их мнению, УК не имеют инфраструктуры для взыскания долгов, а основная причина проблем — снижение платежеспособности населения. Кроме того, работа УК по взысканию не может оплачиваться из фонда капремонта, что ставит под вопрос реализацию инициативы.

