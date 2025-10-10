Управляющих приглашают к сборам

В Госдуму готовятся внести законопроект, который в случае принятия позволит управляющим многоквартирными домами организациям и платежным агентам заниматься сбором средств на капремонт с владельцев квартир. Законодатели считают, что это повысит собираемость взносов и снизит задолженность населения по этой статье, которая уже превысила 130 млрд руб., а также частично снимет нагрузку с судов и приставов. Однако сами управляющие компании (УК) считают это попыткой переложить на них ответственность за взыскание задолженностей собственников жилья за капремонт.

В распоряжении “Ъ” оказался законопроект о внесении изменений в ст. 183 Жилищного кодекса РФ, подготовленный сенатором Совфеда Владимиром Якушевым и депутатами Госдумы Сергеем Пахомовым, Владимиром Кошелевым, Сергеем Колуновым и другими. Документ предполагает, что фонды капитального ремонта регионов смогут привлечь к сбору средств на капремонт управляющие компании и платежных агентов. В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ и «Единой России», секретарем генсовета которой является господин Якушев, подтвердили “Ъ” подлинность документа. В думском комитете сообщили, что планируют внести его на рассмотрение в нижнюю палату 10 октября.

Сейчас за сами работы по обновлению домов, сбор обязательных взносов на эти цели и истребование долгов у населения отвечают региональные фонды капремонта. Они же судятся с должниками, которым в случае проигрыша дела приходится общаться с приставами.

Законопроект направлен на повышение собираемости платы за капремонт многоквартирных домов в условиях роста такой задолженности, говорится в пояснительной записке к документу.

По данным ППК «Фонд развития территорий», на которые ссылаются авторы документа, задолженность по взносам на капремонт в целом по стране составила 124,9 млрд руб. в 2022 году, 129,5 млрд руб.— в 2023-м, 134,2 млрд руб.— в 2024 году. «Объединение претензионно-исковой работы по взысканию проблемной задолженности по оплате услуг ЖКХ и внесению взносов на капремонт снизит нагрузку на суды, приставов и уменьшит судебные издержки кредиторов»,— считают авторы законопроекта.

Каждый невнесенный платеж — это недостача в общем бюджете ремонта, которая ведет к сокращению объема работ или, что недопустимо, к снижению их качества, отмечает Сергей Пахомов. Из-за нехватки средств в фондах капремонта, например, устаревшие лифты в многоквартирных домах меняются на новые низкими темпами (см. “Ъ” от 18 сентября). Инициатива является продолжением уже сложившейся практики. Сейчас Жилищный кодекс РФ уже позволяет платежным агентам участвовать во взимании платы за жилое помещение и коммунальные услуги, отмечают в пресс-службе «Единой России».

Проблема собираемости средств на капремонт действительно стоит очень остро, однако решать ее с помощью такой инициативы — «сомнительная идея», считает адвокат компании «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Меры представляются избыточными, поскольку первоочередная задача УК — это техническая эксплуатация домов, а не юридическое взыскание долга, соглашается управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. УК не имеют инфраструктуры для массовой претензионной работы или коллекторских отделов, уточняет он.

По правовой логике такие меры, по мнению господина Шицле, «выглядят больше как попытка перераспределить ответственность за сбор и поиск денег». Но основная причина роста задолженности кроется не в неэффективности механизмов сбора, а в объективном снижении платежеспособности населения, добавляет эксперт.

Платежным агентом теоретически может выступать не только УК, но и расчетные центры, некоторые из которых берут на себя работу с дебиторской задолженностью, напоминает заместитель гендиректора УК «Аструм-Москва» (ГК «Гранель») Валентина Тугушева. Но если для расчетного центра — это дополнительная прибыль, то для УК — дополнительная нагрузка, отмечает она.

В отличие от переуступки прав стороной, в чей адрес будут взыскиваться взносы, в любом случае останется Фонд капитального ремонта, но от его имени в суд будут ходить управляющие организации и платежные агенты, поясняет операционный директор группы «Самолет» Алексей Акиндинов. Бесплатно заниматься этой работой управляющие организации добровольно не будут, а оплата комиссии за работу по взысканию в соответствии со ст. 174 ЖК РФ не входит в перечень работ и услуг, на которые могут быть использованы средства фонда капитального ремонта, уточняет президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Лина Ткаченко.

Дарья Андрианова