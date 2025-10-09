Число микрофинансовых организаций в РФ может сократиться вдвое к 2027 году

Российский рынок микрофинансирования ждет масштабная чистка — количество организаций может сократиться более чем вдвое к концу 2027 года. Из более чем 800 действующих МФО останется не более 350-400. Такой прогноз дал гендиректор МФК «Саммит» Алексей Имховик, ссылаясь на беспрецедентное ужесточение регулирования отрасли.

Основными факторами сокращения станут обязательная биометрическая идентификация через ЕБС, требующая инвестиций в 40-60 млн руб., и вводимые с 2026 года ограничения по количеству дорогих займов.

«Судьба одиночных МФО печальна — или их поглотят, или они уйдут в узкие ниши»,— констатировал гендиректор МФК «МигКредит» Александр Пустовит.

По данным ЦБ, процесс консолидации уже идет — доля топ-20 крупнейших организаций достигла рекордных 65%, а треть МФО работают в убыток.

