«Дочка» «РЖД Недвижимость» застроит территорию бывшего грузового двора

Дочерняя структура «РЖД Недвижимость» — «Новая эра» — совместно с девелоперской группой «Аквилон» приступит к застройке территории бывшего Рязанского грузового двора вблизи Русаковской эстакады в Москве. Об этом «Ъ» рассказали стороны сделки.

Общий объем запланированной недвижимости составит 379,2 тыс. кв. м. Из них 265,4 тыс. кв. м будут представлены жильем бизнес-класса, а 113,8 тыс. кв. м — деловым кварталом. Общие инвестиции в проект оцениваются в 50-80 млрд руб.

По оценкам экспертов, выручка от продажи жилья составит 100-120 млрд руб. Офисная часть принесет арендный доход в 3,5-4,5 млрд руб., а в случае продажи площадей — 28-30 млрд руб. Реализация проекта может занять около пяти лет.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Для жилья открылась "Новая эра"».