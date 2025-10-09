Для жилья открылась «Новая эра»

Дочерняя структура «РЖД Недвижимость» — «Новая эра» — займется застройкой территории бывшего Рязанского грузового двора вблизи Русаковской эстакады в Москве совместно с девелоперской группой «Аквилон». Возведение 379,2 тыс. кв. м недвижимости обойдется партнерам в 50–80 млрд руб. Такие затраты можно окупить относительно быстро, поскольку выручка только от продажи жилья оценочно составит 100–120 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О том, что «Новая эра» (дочерняя структура «РЖД Недвижимости») договорилась с девелоперской группой «Аквилон» о реализации совместного проекта, предусматривающего строительство 379,2 тыс. кв. м коммерческой и жилой недвижимости на месте Рязанского грузового двора вблизи Русаковской эстакады в Москве, “Ъ” рассказали стороны сделки.

Из общего запланированного объема на жилье придется 265,4 тыс. кв. м жилья бизнес-класса. Еще 113,8 тыс. кв. м — это площадь будущего делового квартала.

Для реализации такой застройки потребуется вложить от 80 млрд руб., оценивает партнер консалтинговой компании NF Group Марина Малахатько. Руководитель направления земельных активов и девелопмента консалтинговой компании IBC Real Estate Дмитрий Шелковский называет сумму в 70–80 млрд руб.

Строительство проекта может занять около пяти лет, считает старший директор департамента оценки и консалтинга консалтинговой компании CMWP Антон Калистратов. В будущем, по его подсчетам, за счет продажи только квартир партнеры смогут выручить 100–120 млрд руб. Офисная часть принесет арендный доход в 3,5–4,5 млрд руб., в случае продажи площадей выручка составит 28–30 млрд руб.

«Новая эра» была создана для развития около 100 га в Москве: эти территории ранее занимали восемь грузовых дворов РЖД. Компания уже привлекала партнеров для реализации проектов. Например, 500 тыс. кв. м недвижимости на месте бывшего Рижского грузового двора «дочка» застраивает совместно с «Страной Девелопмент». В октябре 2025 года в компании сообщали о застройке 10,6 га на месте грузового двора в Сокольниках, где «Новая эра» построит 371 тыс. кв. м недвижимости, инвестиции в проект оцениваются в 104,5 млрд руб.

«Аквилон» занимается возведением жилой и коммерческой недвижимости с 2003 года, за это время компания построила около 200 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Северодвинске и других городах. Владельцами компании считаются Александр Рогатых и Александр Фролов. Девелопер не раскрывает финансовые результаты.

«Новой эре» еще предстоит освоить территории рядом с Павелецким, Савеловским, Киевским, Белорусским и Курским вокзалами Москвы. По мнению Марины Малахатько, часть площадок компания будет реализовывать самостоятельно, однако крупные и капиталоемкие территории потребуют партнерства с девелоперами федерального уровня. Это позволит распределить финансовую нагрузку и ускорить реализацию проектов, считает эксперт. Впрочем, учитывая большой объем предстоящего строительства, «Новой эре» потребуется около 12–15 лет для полного редевелопмента площадок, отмечает Дмитрий Шелковский.

София Мешкова, Александра Вебер