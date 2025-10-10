«Обыкновенное чудо», кукольные и документальные спектакли и Женя Любич

Когда Санкт-Петербург захватывают первые холода, а солнца все меньше, приходит время погрузиться в культурную жизнь города. В традиционной пятничной афише «Ъ-СПб» собрал концерты классической и современной музыки, выставки и спектакли, которые помогут отвлечься от осеннего сплина.

Фото: Камерный театр Малыщицкого Спектакль Петра Шерешевского «Обыкновенное чудо»

Вечер пятницы, 10 октября, предлагаем вам провести в Камерном театре Малыщицкого. На сцене — спектакль Петра Шерешевского «Обыкновенное чудо» по одноименной пьесе Евгения Шварца. Действие идет в больничной палате, где практически весь спектакль лежит главная героиня пьесы Хозяйка. С ней все время находится ее возлюбленный Хозяин, который приносит жизнь в белую больничную палату. Это история о любви и о жизни, которая переплетается со сказкой. «Любовь — это дар свыше, это талант. И подобно творениям великих мастеров — великим книгам и полотнам — любовь живет вечно»,— говорится на сайте театра.

Также в пятницу, 10 октября, откроется третий форум «Книга художника и печатная графика», который пройдет в Библиотеке книжной графики. На форуме будут представлены редкие малотиражные издания в оригинальных техниках печати, а также арт-книги в совершенно неожиданных форматах: книга-утюг, книга-сковорода, книга — Вавилонская башня из бетонных литер. В программе форума — круглый стол «Книга художника. Проблемы терминологии», презентация новых книг из серии «Слово художника» и коллективного проекта «Закрыто», лекция Михаила Погарского о вариативной поэзии. В экспозиции будут представлены авторские книги Михаила Карасика, Анатолия Белкина и другие коллекционные раритеты.

Фото: Taisiia Ovod Спектакль Театро Ди Капуа «Слово и дело»

В субботу, 11 октября, в мрачных катакомбах Петрикирхе покажут спектакль «Театро ди Капуа» «Слово и дело» режиссера Джулиано Ди Капуа. Спектакль основан на документах XVII века, эпохи смуты и раскола: на письмах патриарха Никона, протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, Евдокии Урусовой, Богдана Хмельницкого, на челобитных простых крестьян, дьяков, служилых людей царю Алексею Михайловичу. История о прошлом, которая так сильно перекликается с настоящим.

Любителям классической музыки или тем, кто только решил открыть для себя ее мир, будет интересна программа «Моцарт и Шопен при свечах» от команды Amadeus Concerts, которая пройдет 12 октября на сцене Петрикирхе. Бессмертные шедевры классиков в исполнении органа и рояля были написаны при свете живого огня и исполнялись авторами именно в этом антураже. Организаторы обещают, что каждый пришедший сможет насладиться светом тысячи свечей и залом с магической акустикой, которая унесет вас за пределы времени и пространства на встречу с вечностью.

Фото: Невидимый театр Моноспектакль «Друг мой» в постановке Семена Серзина

На сцене «Невидимого театра» 12 октября моноспектакль «Друг мой» в постановке Семена Серзина по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика. «"Человек" — это звучит трудно»: история о поиске человека внутри себя, разговор со зрителем о человеке сложном и заурядном, тонко чувствующем и циничном. В главной роли — Олег Рязанцев.

В Балтийском доме 13 октября спектакль «Полная тишина» постановки Абдаллы Аль-Бакри из репертуара одного из ведущих театров Королевства Бахрейн расскажет о состоянии мира, в котором звук не прекращается никогда, и о трансформациях звука, когда даже голос человека автоматизируется. Наушники, электрические провода, магнитные аудиозаписи — это те же персонажи, которые сталкиваются с духом актера и его живым телом. Хореография соединяется с визуальными и аудиосредствами, чтобы создать прекрасное видение, в котором переплетаются разные виды искусства. Постановка идет с переводом.

Фото: Karlsson Haus Кукольный моноспектакль «Ваня»

«Сказка про Ваню и загадочную русскую душу»: 13 октября в театре Karlsson Haus на Фурштатской улице покажут кукольный моноспектакль «Ваня» (режиссер Алексей Лелявский). «Из истории о том, каким чудесным образом Ваня произошел, как отправился он чудище поганое (Дракона, значит) искать, и чем эти странствия закончились, вы узнаете чуть больше о загадочной русской душе»,— утверждают авторы постановки. В 2016 году спектакль получил две «Золотые маски»: в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа актера в театре кукол» (Михаил Шеломенцев).

Там же, в Балтийском доме, 14 октября, можно посетить моноспектакль Евгения Гришковца «Как я съел собаку». По словам автора и исполнителя, постановка — это «универсальная история взросления человека». Монолог содержит множество жизненных историй из детства и юношества героя. Евгений Гришковец рассказывает так, что каждый из зрителей воспринимает услышанное частью своего личного опыта.

Фото: Раджат Капура Постановка режиссера Раджата Капура «Братья Карамжале»

В Балтийском доме 15 октября публики продемонстрируют постановку режиссера Раджата Капура «Братья Карамжале» — индийское прочтение легендарного романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». По словам господина Капура, Достоевский на протяжении многих лет был и остается одним из его любимых авторов. «Его персонажами движет стихийная, неукротимая сила, которая им не подвластна. Они надеются на счастье и любовь, но в то же время сами ведут себя к пропасти. Так Достоевский создает историю, которая одновременно является и захватывающей драмой, и детективом, и любовным романом. Мы прекрасно осознавали это с самой первой репетиции и стремились ни в коем случае не потерять суть книги: сохранить верность персонажам, сюжету и мировидению автора»,— отмечает режиссер.

Постановка «Бешеные деньги» великого русского драматурга Александра Островского пройдет 15 октября в Театре им. Ленсовета. Герои пьесы — представители разорившейся столичной дворянской знати: они еще ездят в экипажах, пьют шампанское, держат слуг, но все это в долг. Но есть и новые люди. «В наше время разбогатеть очень даже возможно»,— считает один из главных героев пьесы, предприниматель из провинции Васильков. Он влюблен в красавицу Лидию, для которой главное — сохранить положение в обществе и «жизнь с приятностями». Единственный шанс это сделать — получить состояние, то есть удачно выйти замуж. Найдется ли место в этой коллизии для любви? Режиссер — Юрий Цуркану.

В рамках II Международного конкурса молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича 15 октября состоится гала-концерт. На одной сцене выступят лучшие молодые артисты и признанные мастера оперного искусства. Зрителей ждет захватывающий финал и церемония награждения лауреатов.

Фото: «Инкогнито» Группа «Инкогнито»

В тот же день, 15 октября, группа «Инкогнито» выступит в клубе А2 с презентацией нового альбома «Самурай». «На концерте мы исполним все песни с нового альбома, так как, я думаю, каждая заслуживает внимания. Здесь нет проходных песен или песен для заполнения пространства, все они самодостаточны. Поскольку все наши альбомы отличаются по звучанию, то и этот альбом не будет исключением. "Самурай" получился как инь и ян. Одна половина состоит из тяжелых конструкций, другая — из легких»,— подчеркнул фронтмен коллектива Стас Шклярский. Также на выступлении не обойдется и без визитных карточек «Инкогнито»: песен «Чистая вода», «Бесконечность», «Бессимптомная любовь».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Народный артист России Константин Райкин

В четверг, 16 октября, в Балтийском доме пройдет еще один моноспекталь — «Константин Райкин. Своим голосом». На сцену выйдет народный артист России Константин Райкин, который исполнит стихи любимых поэтов. Этот спектакль уникален тем, что он никогда не повторяется, в нем всегда появляются новые имена и стихи. Каждый раз зрители видят премьеру, которая становится настоящим праздником поэзии и высочайшего актерского мастерства.

Фото: предоставлено Балтийским малым симфоническим оркестром Большой итальянском просвет Эрмитажа

В Большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа 16 октября прозвучит орган в различных сочетаниях со струнными инструментами и вокалом. В этот вечер Российский ансамбль старинной музыки под руководством Владимира Шуляковского и Юлия Глазкова представят органную музыку И. С. Баха и А. Вивальди. Украшением программы станут арии из духовных сочинений этих корифеев музыки барокко в исполнении заслуженной артистки России Виктории Евтодьевой.

В Театре им. Ленсовета 16 октября покажут «Вишневый сад» Чехова в постановке Уланбека Баялиева. Как анонсирует сам режиссер, это — пьеса-загадка: «Как только мы пытаемся понять, осознать реальность сада — вся магия чеховского текста пропадает. Так что же такое "Вишневый сад"? Этот сад никто никогда не видел, в нем никто никогда не бывал. Откуда в русском человеке эта вселенская тоска по вишневому саду? Этот сад не существует без человека, без того, кто может его осознать. Это как театр, которого нет без зрителя, без зрящего. Этот сад про великую красоту».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александринский театр

В Александринском театре 16 октября пройдет музыкальный вечер «Вальсы в сердце. Чайковский — Штраус», приуроченный к 200-летию со дня рождения Иоганна Штрауса (сына). Мероприятие пройдет в рамках Международного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». Программа объединит лучшие произведения двух великих композиторов — Петра Ильича Чайковского и Иоганна Штрауса, став своеобразным музыкальным мостом между Россией и Австрией, прошлым и настоящим, романтизмом и современным восприятием классики. В концерте примут участие Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера и композитора Антона Лубченко, народная артистка России Илзе Лиепа, а также солисты ведущих музыкальных театров страны. На сцену выйдут премьер Михайловского театра Иван Зайцев, заслуженный артист России Антон Домашов, лауреат международных конкурсов Ольга Сизых и солист Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Артур Мкртчян.

С 16 октября по 30 ноября в Государственный музейно-выставочном центре РОСФОТО будет проходить выставка «Александра Митлянская, Валерий Орлов, Владимир Мартынов, Захар Коловский», которая познакомит зрителей с работами четырех перечисленных авторов. Порядок имен художников определяет структуру экспозиции, которая отражает простоту и подход, заложенные в самих произведениях. Александра Митлянская прошла путь от традиционных жанров к современным. Получив образование в области книжной графики, она занималась живописью, а затем обратилась к фотографии и видеоарту. В фотографиях Валерия Орлова видна простота, сочетающаяся с пристальным вниманием к композиции, форме и свету. Владимир Мартынов для воплощения своих замыслов использует новейшие технологии, создавая в цифровом пространстве образы, не имеющие аналогов в реальности. Захар Коловский работает методом прямой фотографии, без искажений, постановок и выдуманных сюжетов. Минималистичные кадры он усиливает за счет умножения, совмещения и точной композиции, превращая их в многочастные фризовые инсталляции.

17 октября в Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича в рамках фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» выступят солисты Губернаторского симфонического оркестра. В программе концерта представлены величайшие образцы камерно-инструментальной музыки композиторов-современников: Петра Чайковского и Иоганнеса Брамса. Также на сцене прозвучит сочинение Антона Лубченко «Воспоминание о Венеции», запечатлевшее образ одного из самых романтичных городов мира.

Фото: Театр музыкальной комедии Мюзикл Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта»

Легендарный мюзикл Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта», покоривший сердца миллионов зрителей по всему земному шару, впервые будут давать в Санкт-Петербурге 17–19 октября. «Ромео и Джульетта» — главная история любви всех времен и народов, интерес к которой не ослабевает уже несколько столетий, и которую каждый пересказывает на свой лад. По мотивам трагедии Шекспира Жерар Пресгурвик написал в начале 2000-х мюзикл, после премьеры которого в Париже мир заговорил о французском прорыве в этом жанре. На сцене Театра музыкальной комедии представлена венгерская интерпретация мюзикла в сценической версии и постановке режиссера Керо.

В Театре им. Ленсовета 17 октября будут давать комедию в двух действиях «Синьор из высшего общества». Популярная пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи была написана в 1956 году. Для спектакля режиссером Дамиром Салимзяновым был сделан новый перевод и сценическая редакция этой классической итальянской комедии положений. Главный герой синьор Папагатто — завсегдатай публичных светских мероприятий. Используя свое фантастическое обаяние и знание законов психологии, он непринужденно общается с богатыми гостями и тайком уносит с пышных столов деликатесы, чтобы потом их продать и обеспечить семью. Но наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую.

В пятницу, 17 октября, в концертном зале «Колизей Арена» состоится симфонический концерт Impulse Orchestra. Это музыкальное событие станет трибьютом двум выдающимся композиторам — Эннио Морриконе и Нино Рота, чья музыка оставила значительный след в мире искусства. В программе концерта представлены симфонические обработки самых знаковых произведений этих мастеров, которые перенесут слушателя в мир их неповторимых мелодий. Мы услышим, как знаменитые темы из классических фильмов, так и менее известные, но не менее впечатляющие композиции. Под руководством молодого талантливого дирижера Игоря Томашевского Impulse Orchestra представит богатое звучание симфонического оркестра, позволяя каждому инструменту засверкать в новых музыкальных интерпретациях.

Фото: Святослав Буньков Концерт «Музыка мистики и волшебства в особняке Половцова»

Русские музыкальные сезоны 17 октября в рамках цикла #В_СВЕЧАХ представят концерт «Музыка мистики и волшебства в особняке Половцова». Волшебные, таинственные и загадочные композиции великих классиков прозвучат в этот вечер в роскошных интерьерах особняка Половцова. Атмосферу дополнит свет тысячи свечей, которым будет наполнен зал приветственный бокал игристого перед началом выступления.

Также 17 октября в Санкт-Петербурге стартует юбилейный 35-й кинофестиваль «Послание к человеку», который продлится до 25 октября. Первое «Послание к человеку» было отправлено в Ленинграде в 1989 году. Идея кинофестиваля зародилась в 1988-м: судьбу и развитие отечественной документалистики в тот период обсуждали в Москве. Среди выдвинутых концепций будущего смотра лучшей оказалась идея ленинградского режиссера-документалиста Михаила Литвякова. Он и был назначен генеральным директором «Послания». Символом фестиваля стал «Кентавренок» художницы Нади Рушевой.

Фото: Музей театрального и музыкального искусства Участники театральной экскурсии «Мейерхольд. Петербург»

Начать следующую субботу, 18 октября, можно будет с театральной экскурсией «Мейерхольд. Петербург» по местам Всеволода Эмильевича Мейерхольда в Петербурге-Петрограде-Ленинграде. В качестве гидов выступят известные петербургские артисты: Леня Нечаев из БДТ, Ксюша Плюснина из СХТ и Женя Анисимов, сотрудничающий со многими независимыми театрами. В течение трех часов они познакомят зрителей с местами, где жил и работал известный режиссер, расскажут о его судьбе и творчестве.

В «Колизей Арене» 18 октября выступит Женя Любич с программой «Песни на стихи поэтов». Для каждого стихотворения артистка нашла свою музыку и свои интонации. Маяковский звучит как блюз, Роберт Бернс — как баллада, Лермонтов — как инди-рок, а Бродский — как колыбельная. Впервые эта программа была исполнена в 2020 году в связи с презентацией альбома певицы «Во весь голос», целиком состоящего из песен на стихи поэтов. Но набор композиций Жени Любич, созданных на основе стихотворений растет, поэтому в этот раз на концерте ожидается много нового. Накануне концерта планируется к выходу еще одна новинка — стихотворение ко дню рождению С. Есенина на стихи именинника.

XXXV Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» в одноименном театре 18 октября закроет показ «Сирано де Бержерак» Э. Ростана под режиссурой народного артиста России Константина Райкина. «Мы делаем спектакль про человека, который живет из себя: так, как видит мир, Он гениальный поэт, он драчун, смельчак и может остановить спектакль и выйти один против всего зала, и при этом робеет перед красавицей и не верит, что она может его полюбить. Являясь умнейшим, остроумным, талантливейшим, он проигрывает во всем: и в карьере, и в семейной жизни. Вот такой неудачник-одиночка, на которого хочется во многом быть похожим. Сирано — это про красоту поражения»,— говорит постановщик.

Фото: Стас Левшин Балет «Щелкунчик»

В Эрмитажном театре 19 октября всем известная сказка «Щелкунчик» о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом Короле мышей будет рассказана языком классического танца на музыку Петра Чайковского. Концерт пройдет в сопровождении Балтийского симфонического оркестра.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Солист группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун

Также в воскресенье, 19 октября, в клубе А2 выступит коллектив «Танцы Минус». Группа, пожалуй, не нуждается в представлении. Она была основана в 1995 году бессменным фронтменом коллектива, поэтом и композитором Вячеславом Петкуном, который и по сей день остается одной из ярких и нестандартных фигур отечественной сцены. К юбилею легендарная группа возвращается в Петербург с большим осенним концертом. На сцене прозвучат хиты, без которых невозможно представить ни одну тусовку нулевых, ни одну рок-подборку из начала 2000-х: «Половинка», «Город», «Цветут цветы», «Иду» — все то, что хочется слушать снова и снова. Добавим к этому свежие треки из альбомов «С5етель» и «Круги», узнаваемый тембр Вячеслава Петкуна и по- настоящему живую атмосферу.

Фото: Большой театр кукол Спектакль «Небо в чемодане, или Цуцики в ночи»

В воскресенье, 19 октября, на сцене Большого театра кукол (БТК) покажут историю четырех героев, мечтающих попасть в страну мечту. Спектакль «Небо в чемодане, или Цуцики в ночи» — лирическая клоунада в постановке главного режиссера БТК Руслана Кудашова. В ожидании поезда герои с чемоданами встречаются на старом вокзале: у каждого в багаже своя история, своя маленькие сокровища. «Они почти не замечают друг друга, потому что поглощены отчаяньем не свершившейся жизни, отголосками несбывшихся мечтаний, отчего зовутся "цуциками" — слепыми щенками»,— говорится на сайте театра.

Если же в какой-то день не удалось найти время на то или иное мероприятие, на выручку придет иммерсивный театр «Морфеус». Он предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показ спектаклей проходит почти каждый день.

Артемий Чулков, Надежда Ярмула