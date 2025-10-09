Теннисистка Екатерина Александрова дебютирует в топ-10 рейтинга WTA

В ближайший понедельник, 13 октября, россиянка Екатерина Александрова впервые попадет в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Это выяснилось поcле того, как в 1/8 финала Dongfeng Voyah Wuhan Open, турнира WTA категории 1000 c призовым фондом $3,6 млн, выбыли из борьбы датчанка Клара Таусон, швейцарца Белинда Бенчич и чешка Линда Носкова. Сама Александрова сегодня тоже потерпела поражение, от американки Джессики Пегулы, однако это не помешает ей переместиться в мировой классификации с 11-го места на 10-е.

30-летняя Александрова станет 15-й по счету и самой возрастной российской теннисисткой в топ-10. В нынешнем, лучшем для себя сезоне, она выиграла турнир категории 500 в австралийском Линце, дошла до финалов аналогичных состязаний в Монтеррее и Сеуле, а также трижды, на Roland Garros, Wimbledon и US Open, играла в 1/8 финала чемпионатов Большого шлема. На итоговый турнир сезона WTA Finals, который пройдет в Эр-Рияде (1—8 ноября) она с высокой долей вероятности поедет в качестве запасной.

Евгений Федяков