Фондовая чехарда

Российский фондовый рынок лихорадит. После резкой просадки 8 октября индекс Мосбиржи несколько раз корректировался и терял рост. Только к вечеру ситуация стабилизировалась. Индекс отыграл более 2,5% от дневного падения. Рынок отталкивался от новых рекордных минимумов 2025 года. В среду инвесторы активно распродавали акции на фоне напряженности в отношениях между Россией и США. В итоге фондовый рынок обвалился на 4%, и это было сильнейшим падением за последние полгода.

Почему на рынке возникла такая волатильность? И какой установится тренд? Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов полагает, что инвесторы используют резкое снижение для точечных покупок: «Некоторые компании даже в текущих экономических условиях все равно продолжают зарабатывать и демонстрировать хорошие финансовые результаты. И, соответственно, уже по текущим оценкам после коррекции они начинают пользоваться спросом. Мы видим, что в биржевых стаканах появляются покупатели. Пока это выливается в такие подскоки: рынок пару дней рос, а сегодня развернулся. Но как долго это продлится сейчас сказать сложно.

И сейчас, наверное, даже отсутствие негативных новостей рынком воспринимается как некий позитив, особенно если взять последний день, который оказался особенно экстремальным. Если открыть новостную ленту от 8 октября, то корпоративные новости были негативными вне зависимости от геополитики. Сегодня каких-то позитивных новостей, которые бы развернули рынок, нет, но для инвесторов наступила. В целом ситуация похожа на прошлую осень, когда тоже был пик негативных ожиданий. То есть все достаточно быстро может повернуться, при том что мы уже находимся в цикле снижения ставки. Как раз такие коррекции, когда все боятся, всем страшно, идеальны, чтобы присматриваться к крепким компаниям».

К середине четверга индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов. При этом рубль остается крепким: курс доллара откатился к 81,5 руб., евро на межбанке уже приближается к отметке в 95 руб., а юань на Мосбирже стоит выше 11,30 руб. Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что падение фондового рынка вряд ли закончится: «Рынок разуверился в том, что Центральный Банк будет существенно снижать ключевую ставку в ближайшие месяцы. Второй фактор негатива — это президент Трамп на пороге подписание соглашения о поставках крылатых ракет Tomahawk, Плюс по итогам первого полугодия у большинства компаний существенно снизилась прибыль, исключением стали разве что Сбербанк и некоторые экспортеры, у которых хорошая конъюнктура цен на внешнем рынке, но в целом картина выглядит грустно.

То есть достаточно много факторов, которые могут продолжать давить рынок вниз. Нельзя исключать, что в течение нескольких месяцев рынок массово опустится до 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Но возможны и позитивные сюрпризы, и они определяют наметившуюся волатильность, может быть, Центральный Банк все-таки снизит ключевую ставку до конца года. Все будет дальше зависеть от отчетности за 3 квартал».

Заявления официальных представителей по геополитике пока противоречивые. 8 октября в МИД РФ отметили, что импульс к урегулированию на Украине, заданный на Аляске, оказался исчерпан. О «серьезной паузе» в переговорном процессе сегодня заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом помощник президента Юрий Ушаков отметил 9 октября, что контакты Кремля с администрацией США продолжаются без спада.

Анжела Гаплевская