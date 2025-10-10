Пошлины США и китайские конкуренты тормозят немецкий автопром

Поступающие о состоянии экономики Германии данные не внушают оптимизма аналитикам. В августе немецкий экспорт вопреки ожиданиям не вырос, а сократился — на 0,5% в месячном выражении, до €129,7 млрд, сообщило статистическое управление ФРГ (Destatis). В частности, заметно просели поставки в США: на 2,5% месяц к месяцу и на 20,1% год к году, до минимальных с ноября 2021 года €10,9 млрд. Экспорт в Штаты снижается пятый месяц подряд — для немецких производителей пошлины, развернутые американским президентом Дональдом Трампом, оказались особенно чувствительными. Отметим, по итогам 2024 года США были крупнейшим торговым партнером Германии.

В условиях неясных экспортных перспектив промышленное производство в Германии в августе сокращалось максимальными темпами за последние несколько месяцев: спад составил 4,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали снижения промпроизводства на 1%.

Главная причина более заметного проседания — сокращение выпуска в автопроме (на 18,5%). Если не учитывать пандемию, то сейчас производство автомобилей в Германии замедлилось до минимальных значений с 2005 года, следует из оценок ING. Поясним, хотя американские пошлины для ЕС составляют 15% (вместо анонсированных изначально 30%), европейские автомобили до сих пор не выведены из-под действия 25-процентных тарифов. Среди других причин спада в немецком автопроме — усиливающаяся конкуренция с китайскими производителями. С учетом определяющей роли отрасли в экономике страны и ЕС в целом не исключено, что для защиты производителей Еврокомиссия может ввести повышенные пошлины на импорт автомобилей в Евросоюз (по аналогии со сталью, см. “Ъ” от 8 октября).

Пока же отсутствие перспектив в переговорах с США и общая неопределенность в глобальной торговле все больше отражаются на настроениях немецких производителей. Так, индикатор состояния бизнес-климата в Германии, рассчитанный Институтом экономических исследований Ifo, в сентябре снизился до минимальных с середины прошлого года 87,7 пункта (см. график, за 100 пунктов принято среднее значение в 2015 году). В отрицательной зоне по-прежнему находится и индекс экономических ожиданий немецких компаний. Дополнительное давление на их деловую активность оказывают накопленные системные проблемы, в том числе сдержанный рост производительности труда и старение населения (см. “Ъ” от 29 марта 2024 года).

Кристина Боровикова