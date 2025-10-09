Трамп пообещал попытаться прилететь в Египет на подписание сделки по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытается присутствовать в Египте на подписании соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом он сказал на заседании кабинета министров в Белом доме, посвященном мирному соглашению по Газе.

«Я попытаюсь совершить поездку в Египет. Мы попытаемся добиться этого, и мы работаем над сроками, точными сроками»,— сказал господин Трамп.

Ранее глава Белого дома провел телефонный разговор с президентом Египта Фаттахом ас-Сиси. В пресс-службе египетского лидера подтвердил, что господин Трамп «заслуживает Нобелевскую премию мира». В ходе разговора египетский лидер пригласил американского коллегу в Египет для участия в мероприятиях, посвященных празднованию успешной сделки по Газе.

8 октября Дональд Трамп заявил, что сторонам удалось достичь соглашения по прекращению огня в Газе. По его словам, заложники, удерживаемые боевиками «Хамаса», должны быть освобождены в понедельник или во вторник. Официальный представитель «Хамаса» Хазем Касем подтвердил, что движение достигло с Израилем договоренностей о прекращении огня. Точное время вступления в силу соглашения объявят посредники. По его словам, заложников должны освободить в течение 72 часов после подписания договора.

Между тем агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя палестинцев вечером 9 октября сообщило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа еще не подписано из-за разногласий по списку имен палестинских заключенных, подлежащих обмену.

О договоренностях Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Дональд Трамп не дал миру подождать».

Анастасия Домбицкая