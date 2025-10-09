Профицит задержался

Умеренные расходы при относительно стабильных доходах позволили Минфину в сентябре второй месяц подряд зафиксировать месячный профицит бюджета в размере 0,4 трлн руб., сократив тем самым накопленный с начала года дефицит до 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП. В оставшиеся до конца года три месяца исполнение бюджета, впрочем, ожидается более напряженным — отрыв доходов от расходов, согласно последним расчетам ведомства, вырастет до 5,7 трлн руб., или до 2,6% ВВП. Причины — прибавка трат на 0,5 трлн руб. относительно заложенного в законе о бюджете-2025 уровня и снижение ненефтегазовых поступлений в условиях замедления экономики на 1,4 трлн руб.

Доходы федерального бюджета по итогам января—сентября составили 26,9 трлн руб., расходы — 30,7 трлн руб., сообщил 9 октября Минфин. В результате дефицит бюджета сложился в размере 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП. По итогам восьми месяцев он был более значительным — 4,2 трлн руб., или 1,9% ВВП. Это значит, что в отдельно взятом сентябре второй месяц подряд был зафиксирован месячный профицит — в размере 406 млрд руб. (в августе он составлял 686 млрд руб.). Всего же это уже третий профицитный месяц в 2025 году — до этого в плюсе был еще и март.

Доходная часть бюджета по итогам девяти месяцев относительно такого же периода прошлого года увеличилась на 2,5%. Весь этот скромный прирост ниже уровня текущей годовой инфляции обеспечен ненефтегазовыми поступлениями, которые прибавили 13,2% год к году, составив 20,3 трлн руб.

Главный вклад в эту часть доходов традиционно внес НДС (внутренний и при импорте), выросший год к году на 6,7%, до 10,6 трлн руб.

При этом из-за охлаждения экономики (и, соответственно, замедления роста товарооборота) динамика этого налога несколько ухудшается — по итогам первого квартала прирост НДС к сопоставимому периоду составлял 9,3%, по итогам полугодия — 7,3%.

Вторая часть доходов — налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа сократились по итогам девяти месяцев на 20,6% к такому же периоду 2024-го, до 6,6 трлн руб. Как и прежде, это объясняется прежде всего существенным снижением цены на нефть Urals и укреплением рубля (подробнее о нефтегазовых доходах см. “Ъ” от 6 октября).

Расходы федерального бюджета в январе—сентябре увеличились значительно больше, чем доходы,— на 19,5%.

Впрочем, темпы прироста трат несколько сокращаются, по итогам первого квартала они составляли плюс 24,5% к сопоставимому периоду, полугодия — 20,2%. В начале года, напомним, фиксировалось ускоренное финансирование расходов, связанное с оперативным заключением контрактов и выплатой авансов. В отдельно взятом сентябре месячные траты составили 2,8 трлн руб. Умеренность в ассигнованиях прослеживается второй месяц подряд — в августе они составляли 2,7 трлн руб., что было заметно ниже июльского (4,2 трлн руб.) и июньского (3,2 трлн руб.) показателей.

Отметим, что, несмотря на два профицитных месяца подряд, далее ситуация с исполнением бюджета-2025 несколько ухудшится — во всяком случае, такие ожидания заложены Минфином в недавно представленном в Госдуму бюджетном пакете. Напомним, в результате июньской правки главного финансового плана из-за сокращения ожидаемых нефтегазовых доходов сразу на четверть планируемый по итогам года дефицит был увеличен втрое — с 0,5% до 1,7% ВВП, или 3,8 трлн руб. На таком уровне он и находится по итогам девяти месяцев. Однако предстоящая вторая, осенняя правка бюджета увеличивает этот показатель до 2,6% ВВП, или 5,7 трлн руб.

Рост дефицита на 1,9 трлн руб. произойдет из-за увеличения расходов на 0,5 трлн руб. к июньским цифрам и снижения доходов на 1,4 трлн руб. На этот раз сокращаются только ожидаемые ненефтегазовые поступления — из-за замедления прироста экономики вследствие охлаждения деловой активности. По итогам этого года, напомним, власти ожидают снижения темпа роста российского ВВП до 1% — с 4,3% в 2024-м.

Вадим Вислогузов