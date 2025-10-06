Нефтегазовые доходы вышли на базу

Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа после четырех месяцев нахождения ниже планируемого месячного базового уровня в сентябре наконец превысили его. Собрано 582,5 млрд руб. при «базе» 575,4 млрд руб. Напомним, базовый уровень — это минимально необходимый для покрытия запланированных трат бюджета объем его доходов от нефти и газа. Сборы сверх этого порога считаются дополнительными нефтегазовыми доходами.

К августу текущего года (505 млрд руб.) сентябрьские налоговые поступления от нефти и газа выросли на 15%. Рост объясняется прежде всего сокращением возвратных выплат из бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу — с 80,4 млрд руб. в августе до 30,5 млрд руб. в сентябре (это объясняется особенностями подсчета показателя при произошедшем росте цен на бензин, подробнее см. “Ъ” от 4 октября). Кроме того, на общий рост сборов повлияло некоторое увеличение поступлений экспортной пошлины на газ — с 28,4 млрд до 43 млрд руб.

В более корректном сопоставлении к сентябрю прошлого года нефтегазовые доходы в минувшем месяце сократились на 25%. Причины известны и не меняются весь этот год — сокращение мировых цен на нефть на фоне крепкого рубля. Определяемая для налоговых целей долларовая стоимость барреля Urals, как следует из данных Минэкономики, в августе составляла $57,6 против $70,3 годом ранее (речь об августе, потому что компании в сентябре рассчитывали налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце).

Общее же снижение нефтегазовых поступлений по итогам всех девяти месяцев 2025 года (собрано 6,61 трлн руб.) к такому же прошлогоднему периоду составило 21%.

Несмотря на появление небольшой суммы допдоходов в сентябре, в октябре Минфин (с учетом результатов предыдущих месяцев) продолжит продавать валюту по бюджетному правилу. Как сообщило ведомство в пятницу, на такие операции с 7 октября по 7 ноября будет направлено 13,9 млрд руб. (по 0,6 млрд руб. ежедневно). В предыдущий месяц объем продаж составлял 1,4 млрд руб. в день. Продажи юаней от Минфина дополнят операции ЦБ, который со своей стороны во втором полугодии продает валюту для зеркалирования операций из ФНБ на сумму 8,94 млрд руб. в день. С учетом выделяемых Минфином 0,6 млрд руб. общий объем продаж (ЦБ выступает агентом финансового ведомства по таким операциям) составит 9,54 млрд руб. в день против 10,34 млрд руб. в сентябре.

Вадим Вислогузов