В Сочи из-за велогонки «Мангазея Три Горы» перекроют дороги

С 10 по 12 октября в горном кластере Сочи пройдет серия велогонок «Мангазея Три Горы Осень». В этот период власти временно перекроют участки дорог и изменят схемы движения муниципальных и межрегиональных маршрутов, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 12 октября, состоится самая протяженная гонка серии — «Русские горки». Соревнования пройдут с 7:30 до 11:30 на улицах Качинская, Ачипсинская, Березовая, Олимпийская, Времена года, Гаражная, Переселенческая, Листопадная, Дубравная, Омеловая, в переулках Автомобильный и Радужный. Трасса начнется от примыкания улицы Эстонской к дороге А-149 Адлер — Красная Поляна, пройдет по скоростному направлению в сторону Адлера до отметки 7 км Росавтодор, затем повернет к Красной Поляне и через улицу Эстонскую выйдет на мост через Мзымту к улице Дубравной. Финиш расположится на парковке спортивного комплекса «Русские горки».

В это время ограничат проезд от отметки 7 км Росавтодор по новому Краснополянскому шоссе до улицы Дубравная в селе Эстосадок.

Маршрут 105Э «Железнодорожный вокзал Сочи — ГЛК Роза Хутор» в обоих направлениях пойдет от остановки «Аэропорт Сочи (на трассе)» до остановки «Мегафон» по старой Краснополянской дороге через поселок Красная Поляна с добавлением остановки «Форелевое хозяйство».

Маршрут 535Э «Санаторий Россия — ГК Лаура — ГЛК Роза Хутор» будет курсировать от остановки «Формула Сочи» до остановки «Мегафон» также по старой Краснополянской дороге через поселок с дополнительной остановкой «Форелевое хозяйство».

Маршрут 571 «Железнодорожный вокзал Адлер — село Ахштырь» не будет заезжать на конечную остановку в селе Ахштырь. В прямом направлении он пойдет через остановки: Торговый центр, улица Мира, Ивушки, Аэропорт (на трассе), Мост (село Молдовка), 6-й км, 9-й км, 10-й км, Амшенский двор, Форелевое хозяйство. В обратном — через те же пункты с добавлением остановок Рынок Мишутка, ТЦ Новый век, кинотеатр Комсомолец, санаторий Южное взморье, Космос, санаторий Адлер, железнодорожный вокзал Адлер.

Мария Удовик