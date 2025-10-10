УФАС встало на сторону «ЮВТ Аэро» в споре с аэропортом Мурманска

Мурманское УФАС признало, что аэропорт Мурманска неправомерно взимал с авиакомпании «ЮВТ Аэро» двойной сбор за транзитных пассажиров. Об этом следует из решения ведомства по делу.

Аэропорт учитывал транзитных пассажиров дважды — как прибывающих и убывающих. Например, с 11 по 20 декабря 2022 года аэропорт учел 57 транзитных пассажиров как 114 человек, предъявив к оплате сбор за 414 взрослых пассажиров вместо реальных 357.

Авиакомпания выполняла рейсы по маршрутам Казань—Мурманск—Тюмень и обратно с августа 2022 года. На данный момент рейсы авиакомпании по данному направлению приостановлены.

Подробнее о деле — в материале «Ъ Волга-Урал» «За одного пассажира двух дали».

Анар Зейналов