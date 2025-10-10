За одного пассажира двух дали

Мурманское УФАС встало на сторону авиакомпании «ЮВТ Аэро» в споре с аэропортом Мурманска о порядке взимания платы за транзитных пассажиров. Антимонопольное ведомство признало, что аэропорт неправомерно взимал с авиакомпании двойной сбор, учитывая транзитных пассажиров дважды — как прибывающих и убывающих. Так, в декабре 2022 года 57 транзитных пассажиров были учтены как 114 человек. Ранее авиакомпания подала иск о взыскании с аэропорта 150 тыс. руб. По данным УФАС, жалоб от других авиакомпаний на аэропорт не поступало. Эксперты считают, что такая практика вынуждает авиакомпании повышать цены на билеты и снижает доступность авиаперевозок.

«ЮВТ Аэро» спорит с аэропортом Мурманска из-за двойных сборов

Фото: «ЮВТ Аэро»

Фото: «ЮВТ Аэро»

Мурманское УФАС встало на сторону авиакомпании «ЮВТ Аэро» и признало, что АО «Аэропорт Мурманск» нарушило порядок ценообразования при взимании платы за предоставление аэровокзального комплекса, следует из решения УФАС по делу.

АО «ЮВТ Аэро» выполняло регулярные рейсы по маршрутам Казань—Мурманск—Тюмень и обратно с августа 2022 года. Аэропорт Мурманска учитывал транзитных пассажиров дважды — как прибывающих из Казани или Тюмени и как убывающих в конечный пункт назначения. Например, с 11 по 20 декабря 2022 года аэропорт учел 57 транзитных пассажиров как 114 человек, предъявив к оплате сбор за 414 взрослых пассажиров вместо реальных 357.

Авиакомпания неоднократно направляла претензии в адрес аэропорта, но получила отказ. В октябре и ноябре 2022 года аэропорт письменно отклонил требования, а претензия от марта 2023 года осталась без ответа.

Аэропорт обосновывал свою позицию отсутствием специальной транзитной зоны. По его мнению, транзитные пассажиры сначала покидают контролируемую зону через зал прилета, попадая на привокзальную площадь, а затем заходят обратно в аэровокзальный комплекс для вылета. Таким образом, один и тот же пассажир является для аэропорта одновременно и прибывающим, и убывающим.

УФАС не согласилось с такой трактовкой. Согласно действовавшему в тот период приказу Минтранса от 2012 года, категория транзитных пассажиров выделена отдельно наравне с прибывающими и убывающими для целей определения размера сбора. Условий, при которых аэропорт мог бы игнорировать принцип однократности взимания платы за транзитных пассажиров, норма не содержит.

Позицию авиакомпании подтвердил Минтранс России в письме от октября 2024 года: за транзитных пассажиров плата взимается однократно. Ведомство также отметило, что с марта 2025 года вступил в силу обновленный приказ, прямо закрепивший однократное взимание платы за транзитных пассажиров.

В то же время УФАС не усмотрело нарушений в применении аэропортом тарифа за обслуживание пассажиров. Этот тариф взимался однократно за транзитных пассажиров как за убывающих, что соответствует действовавшим правилам.

Антимонопольное ведомство не стало выдавать предписание об устранении нарушений, поскольку авиакомпания больше не летает через Мурманск. Однако материалы дела переданы для решения вопроса о возбуждении административного производства.

В июле 2024 года авиакомпания обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с иском о взыскании с аэропорта 150 тыс. руб. неправомерно взысканных сборов.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в Мурманском УФАС, в настоящее время этот вопрос рассматривается. Срок для привлечения к административной ответственности составляет один год со дня вынесения решения антимонопольным органом.

В ведомстве также отметили, что заявления от других авиакомпаний о нарушении порядка ценообразования со стороны АО «Аэропорт Мурманск» не поступало.

В «ЮВТ Аэро» и АО «Аэропорт Мурманск» на запрос «Ъ Волга-Урал» ответить не смогли.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что других широко распространенных аналогичных случаев по России на данный момент не зафиксировано. По его словам, при двойном учете транзитных пассажиров авиакомпании несут дополнительные расходы, что вынуждает их повышать стоимость билетов.

«Это ухудшает конкурентоспособность авиакомпаний, снижает число желающих воспользоваться их услугами. Влияет эта ситуация и на доступность авиаперевозок в стране в целом», — заключает господин Баранов.

АО «Аэропорт Мурманск» обжаловало решение УФАС в арбитражном суде. 15 сентября компания подала заявление о признании решения антимонопольного ведомства недействительным. Арбитражный суд Мурманской области принял заявление к производству. Судебное заседание назначено на 24 ноября 2025 года. АО «ЮВТ Аэро» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица.

