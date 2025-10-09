Представитель «Хамаса»: соглашение по Газе не подписывается из-за споров по спискам пленных

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа еще не подписано из-за разногласий по списку имен палестинских заключенных, подлежащих обмену. Споры вызвали лидеры палестинского движения «Хамас», фигурирующие в списках, заявил «РИА Новости» представитель палестинцев.

Среди имен, вызвавших разногласия, собеседник информагентства, назвал Марвана Баргути, Абдуллу Баргути, Ахмеда Саадата, Ибрагима Хамида и Хасана Салама. Марван Баргути приговорен в Израиле за теракты к пяти пожизненным срокам.

Представители Израиля и «Хамаса» обменялись списками накануне. В качестве одного из пунктов соглашения о прекращении огня обсуждается обмен палестинских заключенных из израильских тюрем на пленных израильтян.

