Сербское правительство направило Курской области 472 млн рублей

Правительство Сербии пожертвовало 472 млн руб. в Фонд развития Курской области. Об этом сообщили в МИД РФ. Перевод средств состоялся 8 октября.

В МИД РФ поблагодарили Сербию за помощь, отметив ее отзывчивость и заботу о россиянах. В ведомстве подчеркнули, что этот жест символизирует «многовековое братство» между двумя странами.

В министерстве уточнили, что средства направят на поддержку уязвимых слоев населения Курской области, пострадавших от боевых действий на территории региона.

«Это значимая поддержка, особенно учитывая ситуацию, в которой сегодня находится Курская область. С такими испытаниями в истории современной страны не сталкивался ни один другой регион»,— отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, средства направят на развитие медицины, в том числе ремонт спеццентра «Аистенек», капремонт роддома №1 и приобретение машин для курских поликлиник.

В августе сообщалось, что предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценили в 3 млрд руб.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за освобождение региона продолжались до 26 апреля 2025 года. За это время погиб 331 мирный житель, и более 550 человек пострадали от действий украинских военных.

Егор Якимов